Lazio, da Luis Alberto a Noslin: le cifre ufficiali delle entrate e delle uscite

La Lazio è stata particolarmente attiva sul mercato finora. Il club di Claudio Lotito, impegnato anche nella riqualificazione dello stadio Flaminio, ha completato ufficialmente due cessioni (Luis Alberto e Raul Moro) e ne sta per concludere una terza con la vendita di Ciro Immobile al Besiktas. In entrata, sono stati acquistati Tchaouna, Noslin e Faruq.

Dettagli finanziari delle operazioni di mercato della Lazio

Operazioni in uscita



A causa della quotazione in Borsa, la Lazio è tenuta a comunicare ufficialmente le cifre delle transazioni. Luis Alberto è stato ceduto definitivamente al club qatariota Al Duhail SC per un importo di 10,5 milioni di euro, pagabili in due rate, oltre a bonus legati a particolari risultati sportivi della squadra. Questa vendita ha generato una plusvalenza di oltre 10 milioni di euro per l'esercizio 2023/24 e un risparmio di 7,5 milioni di euro nel 2024/25. Anche Raul Moro è stato venduto, questa volta al club spagnolo Real Valladolid, per 2,5 milioni di euro pagabili in sei rate. La cessione di Moro ha prodotto una plusvalenza di poco meno di 1,5 milioni di euro per l'esercizio 2023/24 e un risparmio di oltre un milione di euro a livello di ammortamento nel 2024/25.

Operazioni in entrata



Loum Tchaouna è stato acquisito definitivamente dalla U.S. Salernitana per un importo di 9,76 milioni di euro, pagabili in tre anni, oltre a un contributo di solidarietà di massimo 421.000 euro. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, e l'operazione avrà un impatto di 3,8 milioni di euro nel 2024/25, considerando lo stipendio.

Tijjani Noslin è stato acquistato definitivamente dall'Hellas Verona per 8,54 milioni di euro, pagabili in due anni, oltre a un contributo di solidarietà di massimo 368.000 euro e bonus legati a particolari risultati sportivi fino a un massimo di 9,76 milioni di euro. Hellas Verona manterrà il diritto a una percentuale sulla futura cessione del giocatore. Noslin ha firmato un contratto quinquennale e l'impatto sui conti 2024/25 sarà di poco meno di 4,5 milioni di euro, inclusi i bonus.

Infine, Dele-Bashiru Oluwafisayo Faruq è stato acquisito temporaneamente dalla Hatayspor Club Association con un obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di particolari condizioni sportive. Il prestito ha un costo di 2 milioni di euro, pagabili in un'unica rata, mentre l'obbligo di acquisizione definitiva prevede un ulteriore pagamento di 3,68 milioni di euro, in due rate. Faruq ha firmato un contratto quadriennale e l'impatto sui conti sarà di quasi 4,8 milioni di euro nel 2024/25, considerando il costo del prestito e lo stipendio.

Queste informazioni sono state riportate dal Calcio e Finanza.