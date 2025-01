Baroni: "Vogliamo rimanere protagonisti anche in Europa"

Alla vigilia di Lazio-Real Sociedad, gara valida per la settima giornata della prima fase di Europa League, il tecnico biancoceleste Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa.

LE PAROLE DI BARONI

"Sono gare meravigliose queste. Domani giocheremo contro un avversario forte, solido, che ha personalità, compattezza; non a caso hanno la seconda miglior difesa dei migliori 5 campionati europei e questo la dice lunga sulle insidie che potranno esserci. Noi dobbiamo giocare come se non ci fosse un domani, per vincere, consapevoli delle difficoltà. Occorrerà una grande prestazione da Lazio davanti ai nostri tifosi.

Siamo un po' corti dietro ma ho massima fiducia nella squadra e abbiamo eventualmente soluzioni per sopperire. Veniamo dalla bella gara di Verona, domani ci aspetta una sfida bella ed importante, da giocare senza fare calcoli. Affrontiamo partita dopo partita, questo è un incontro importante per noi, perché ci permetterebbe di avere la certezza del passaggio. Siamo corti, ne abbiamo parlato col direttore, la società è attenta. Il nostro è un percorso, siamo appena partiti con il rinnovamento e chi verrà a far parte di questa squadra dovrà avere energia e prospettiva".

SULLE CONDIZIONI DEI SINGOLI

"Patric? Stiamo lavorando, sabato avrà un controllo. Delle Primavera si aggregheranno Zazza e Balde.

Nuno sta bene, sta recuperando la miglior forma; anche a Verona ha fatto una bella partita, fornendo palloni importanti. Deve stare sereno e avere gioia. Abbiamo grande fiducia in lui, come uomo e professionista. Lo sosteniamo.

Sono contento di aver recuperato dei calciatori. Sia Pedro che Noslin, che domenica non ho voluto forzare, sono recuperati a pieno e ci daranno un contributo importane.

Europa League come obiettivo primario? Noi vogliamo rimanere protagonisti in tutti le competizioni. La squadra ha energie per farlo e lo vuole. Abbiamo opportunità davanti a noi che non possiamo lasciare al caso. Si parte da 47 partite ma vogliamo farne molte di più. L'Europa League è qualcosa di straordinario, che tutti vorrebbero giocare, lo vedo da quando faccio la formazione: vorrebbero menarmi perché vorrebbero scendere in campo (ride ndr). Proveremo con tutte le nostre forze a onorare questa grande partita, contro una avversario forte. Questo incontro sarà da stimolo per fare una bella prova.

Casadei? Non faccio nomi in questo momento. Noi dobbiamo portare dentro energia, ragazzi che vogliono unirsi al nostro percorso. Parlo di ragazzi di prospettiva perché la Lazio deve guardare questo. Ne parlo con la società ma la mia attenzione è su chi abbiamo. Abbiamo fatto un percorso importante e il girone di ritorno sarà ancora più difficile, quindi dobbiamo alzare il livello prestativo.

Rovella e Guendouzi stanno bene. Matteo vorrebbe giocare 80 partite l'anno. Entrambi si allenano giocando. La defezione di Vecino è stata importante, spero lo riavremo intorno al 10-15 febbraio. Quando c'è da fare queste partite le energie si trovano, dobbiamo solo cercare la riserva dentro di noi".

