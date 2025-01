Lazio-Real Sociedad, scatta la rifinitura: immagini e video da Formello

Torna l’Europa League per la Lazio: in giornata, Baroni e Gila sono intervenuti in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Real Sociedad. I biancocelesti occupano il primo posto nella classifica generale della competizione, serve un punto per ipotecare una posizione nelle prime otto e di conseguenza saltare i play-off.

Lazio-Real Sociedad: scatta la rifinitura

In questo momento in quel di Formello è scattata la rifinitura: le scelte in difesa sono obbligate visti gli infortuni e le squalifiche. Baroni scioglierà tutti i dubbi con l’allenamento di oggi. Ecco alcune immagini direttamente dal centro sportivo della Lazio.

Lazio-Real Sociedad, immagini e video della rifinitura a Formello