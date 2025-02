Lazio-Napoli, Di Lorenzo: “ Sappiamo di affrontare una squadra forte”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Lazio-Napoli, condividendo le sue impressioni sulla gara e sull’avversario.

Lazio bestia nera? Sono contento del traguardo, 200 in A col Napoli. Sappiamo di affrontare una squadra forte, ha fatto un cammino bellissimo in Europa e anche in campionato. Sarà difficile, ma faremo del nostro meglio. Modulo? Durante la settimana lavoriamo su più soluzioni, il modulo in campo non è molto importante ma lo è l’atteggiamento e quello che vuoi proporre. Sono sicuro che il modulo non è molto importante in questa situazione. Gol? Ci provo sempre ad attaccare quando trovo lo spazio, sarà una partita tosta ma sono sicuro che faremo del nostro meglio