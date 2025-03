Milan-Como 2-1, i rossoneri la ribaltano nel secondo tempo

Lo stadio San Siro ospita alle ore 18 Milan-Como. Momento delicato e complicato per i rossoneri allenati da Sergio Conceicao, la panchina del portoghese brucia ed è a rischio. Dall'altra parte il bel Como di Cesc Fabregas, gioco spumeggiante, giovani interessanti con l'unico neo di non raccogliere, in termini di punti, quanto si semina.

La partita finisce 2-1 per i rossoneri che riescono a cambiare il destino del match con tanta grinta e rabbia messa in campo. Dall'altra parte il Como subisce la rimonta, troppa ingenuità per gli ospiti che nel complesso disputano ottimi 90 minuti ma raccolgono zero punti.

L'andamento del match

Gli ospiti scendono sul terreno di San Siro senza pressioni e senza timori, lo dimostrano fin da subito dominando il Milan. Le occasioni non mancano da una parte e dall'altra. Ad esser protagonista in negativo nel Milan è Musah, in due occasioni può portare in vantaggio la sua squadra ma spreca clamorosamente. Al minuto 33 Da Cunha inventa un gran gol, missile dalla distanza che si infila dove il portiere non può far nulla. Sempre lui al 50simo a trovare il secondo gol per il Como, interviene però il Var che annulla la rete per un fuorigioco. Solo 3 minuti dopo e segna il Milan, ci pensa Pulisic che evita un avversario e conclude con potenza e precisione siglando l'1-1. I rossoneri sanno che devono per forza vincere e iniziano a crescere nel ritmo e nella pericolosità. Al minuto 69 Reijnders vicino al raddoppio per i diavoli, gran tiro che si schianta sulla traversa. Buona la seconda per il centrocampista che stavolta segna grazie ad un assist di Abraham che gli permette di piazzare il tiro all'angolino basso. Nervosismo in casa Como, la squadra di Fabregas chiude in 10 la partita con l'espulsione di Alli nel recupero.

Le classifiche di Milan e Como

I rossoneri sono al momento al settimo posto, in attesa che si svolge la restante giornata del campionato. I punti sono 47 e la delusione non manca in casa Milan, per questo Sergio Conceicao sarà chiamato ad inanellare una serie di vittorie per salvare la stagione dei diavoli.

Dall'altra parte il Como esce amareggiato dallo stadio San Siro. Ennesima partita giocata benissimo ma anche ennesimo match che porta zero punti. I punti in classifica sono 29 e per quello che sta mostrando questa squadra sono troppi pochi. La retrocessione è a soli 6 punti dopotutto e Fabregas deve evitare cali di concentrazione visto che in troppi match i suoi uomini hanno gettato al vento punti importanti.