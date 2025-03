Serie A, oggi sfida per la Champions al Dall’Ara: probabili formazioni di Bologna-Lazio

Alle ore 15:00 inizia il mezzo fra Bologna e la Lazio allo stadio dall’Ara del capoluogo emiliano. Tutto è pronto per una vera e propria sfida Champions, fra due squadre, allenate rispettivamente dai mister Italiano e Baroni, che si trovano attualmente a 50 e 51 punti, in attesa della decisiva sfida di oggi pomeriggio. Nella giornata di ieri si sono svolti gli ultimi allenamenti di rifinitura ed è stato possibile comprendere le idee di Baroni su sugli 11 da schierare oggi in campo: il grande assente è stato Dele-Bashiru, ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia, motivo per cui è stato provato Belhayane. Importa, pena fiducia a Provedel che difenderà nuovamente i pali. Si vedrà il ritorno di Rovella a centrocampo e la punta in attacco, salvo cambiamenti, sarà proprio Dia che ha smaltito la botta alla tibia e affiancherà Zaccagni e Isaksen che, invece, domineranno le fasce. Dubbio per Taty e Marušić, quest’ultimo ha svolto il lavoro differenziato nella giornata di ieri.

Probabili formazioni Bologna-Lazio