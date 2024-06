Spagna-Italia, Folorunsho in conferenza: "Non ho mai smesso di sognare, un anno fa era impossibile immaginare tutto questo"

Intervenuto in conferenza stampa al fianco del CT Luciano Spalletti, Michael Folorunsho ha presentato la super sfida di domani contro la Spagna. Il centrocampista scuola Lazio è stato la sorpresa dei 26 azzurri convocati alla volta di Euro2024, ma la sua grande stagione all'Hellas Verona e il duro lavoro gli sono valse una meritatissima chiamata: dopo l'esordio con l'Albania, spetta a lui dimostrare tutto il suo valore in campo.

Di seguito le sue parole in conferenza stampa:

Era impossibile per me pensare di essere qui 12 mesi fa, non lo avrei mai potuto immaginare. Alla base di tutto ciò c’è il duro lavoro. Non ho mai smesso di sognare e questo mi spinge a dare il meglio. Quando arrivi a un certo livello devi lavorare ancora di più per assicurarti di rimanerci. Per me questo è solo un altro punto di partenza