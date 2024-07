LAZIO WOMEN | Oliviero: "La Lazio è molto organizzata, il nostro obiettivo sarà…"

Elisabetta Oliviero è divenuta da poco una nuova calciatrice biancoceleste. Ex giocatrice di Cuneo, Sassuolo, Empoli e Sampdoria ha collezionato in carriera ben 127 presenze in Serie A conquistando anche la maglia della Nazionale lo scorso 23 febbraio.

Sono arrivate ai microfoni ufficiali del club le prime parole da calciatrice biancoceleste di Elisabetta Oliviero.

LAZIO WOMEN | Le parole di Elisabetta Oliviero: