Nani (Dir. Tecnico Udinese): "Non vogliamo vendere Samardzic, Milan interessato?…"

Da ormai due sessioni di calciomercato a questa parte, Lazar Samardzic è diventato uno dei calciatori più seguiti dalle big del nostro campionato e non solo, avendo molte richieste anche dall'estero. L'anno scorso era saltato il trasferimento all'Inter dopo aver persino concluso le visite mediche e così quest'anno ha aiutato nuovamente l'Udinese a salvarsi.

Il calciatore serbo nel recente passato è stato più volte accostato anche alla Lazio, ma seppur ci sia stato un interessamento della società biancoceleste non si è mai trovata la quadra definitiva né con l'Udinese né tantomeno con il difficile entourage del calciatore.

Negli ultimi giorni era spuntata l'ipotesi di un interessamento del Milan per il trequartista di proprietà dell'Udinese e a tal proposito per fare il punto della situazione è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Sky Sport Gianluca Nani, Direttore Tecnico dell'Udinese.

Samardzic è un giocatore dell'Udinese e non vogliamo venderlo. Poi se dovesse arrivare un'offerta che reputeremo all'altezza, fa parte del nostro lavoro valutarla. Non è un giocatore che proponiamo noi agli altri. Anche grazie a un suo gol siamo in Serie A: è un giocatore determinante e forte.

Milan?

C'è stato un contatto veloce ma non c'è stata nessuna offerta e nessuna trattativa

Lui è un calciatore importante per noi e mi stupirei se non lo cercassero. Normale che sia richiesto e per noi è un motivo di orgoglio"