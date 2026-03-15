LIVE

29° SERIE A | LIVE LAZIO-MILAN

Patrizio Pasqualini /

Patrizio Pasqualini /

La formazione ufficiale di Sarri

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Belahyane, Przyborek; Cancellieri, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov. Allenatore: Sarri.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Gli undici titolari di Allegri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disposizione: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Ricci; Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

  • 10'
    Share Link

    Prima azione Milan

    Pavlovic si ritrova il pallone vicino la porta, calcio ma Provstgaard la devia in angolo

  • 3'
    Share Link

    Lazio subito aggressiva

    Patric serve Isaksen ma in velocità si perde il pallone

  • 1'
    Share Link

    PARTITI

    Calcio d'inizio affidato alla Lazio

  • Share Link

    Squadre in campo

    per i saluti iniziali

Tare nel pre: “La Lazio è una squadra da temere. E sul momento che sta attraversando..."
Lazio-Milan, la coreografia da brividi dei tifosi laziali - FOTO