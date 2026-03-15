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29° SERIE A | LIVE LAZIO-MILAN
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La formazione ufficiale di Sarri
LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Belahyane, Przyborek; Cancellieri, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov. Allenatore: Sarri.
Gli undici titolari di Allegri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disposizione: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Ricci; Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.
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10'
Prima azione Milan
Pavlovic si ritrova il pallone vicino la porta, calcio ma Provstgaard la devia in angolo
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3'
Lazio subito aggressiva
Patric serve Isaksen ma in velocità si perde il pallone
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1'
PARTITI
Calcio d'inizio affidato alla Lazio
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Squadre in campo
per i saluti iniziali