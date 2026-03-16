Conferenza Patric: "sono diventato un tifoso laziale…"

In conferenza stampa al termine di Lazio-Milan è intervenuto Patric Gabarron per commentare la gara.

La conferenza stampa di Patric

Giornata perfetta ci dà molta forza, ne avevamo bisogno. È una grandissima vittoria contro una grandissima squadra, un Olimpico così ci riempie di gioia.

Rapporto con Sarri

L'esperienza in questo sport ti dice che devi lavorare duro tutti i giorni, il rapporto col mister è buonissimo mi sono allenato nel migliore die modi per aiutare la squadra. La squadra ha fatto una grandissima prestazione.

Umore dello spogliatoio

Mi è piaciuto il cuore, l'umiltà e il sacrificio di tutti. Anche il nostro pubblico ci ha aiutato tanto siamo stati umili e coraggiosi, non passivi. CI sta che ti puoi abbassare un po' ma quando lo siamo stati non eravamo passivi. La difficoltà non è nella tattica ma come la fai, senza cuore la tattica sparisce. A livello tattico molto bene ma la differenza con gli altri giorni è stata l'aggressività da parte di tutti.

È cambiato qualcosa dopo Torino

Alla fine quando vuoi diventare una grande squadra devi cercare di stare in tutte le partite alla stessa maniera. Abbiamo avuto a tratti dove siamo stati bene, mentre in altre partite meno. Dobbiamo continuare così non solo col Milan.

Il tuo 11° anno alla Lazio

La mia storia è particolare anche per il tipo di calciatore che sono. Sono arrivato giovane e immaturo. Il rapporto con la Lazio è molto speciale, ha avuto pazienza. Ringrazio sempre la Lazio, sono passato da essere bambino a uomo. Sono orgoglioso di stare qua e sono diventato un tifoso in più. Dopo tanto tempo sono diventato uno di loro.

In passato, come hai raccontato, hai avuto problemi psicologici, ora come stai?