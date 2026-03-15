Lazio-Milan, la coreografia da brividi dei tifosi laziali - FOTO

The last dance. In occasione di Lazio-Milan la tifoseria biancoceleste è tornata a sedere sugli spalti, prima di riprendere la contestazione e restare per le prossime gare casalinghe fuori dallo Stadio Olimpico fino a fine stagione. Tuttavia, per questa ultima presenza stagionale, i tifosi hanno scelto anche di esporre una nuova straordinaria coreografia.

Le immagini della coreografia

I tifosi della Lazio non si sono smentiti neanche in questa occasione: sugli spalti della Curva Nord è stato esposta una coreografia legata all'importanza della Curva Nord che rappresenta “Scudo e spada della Lazio e dei laziali”, come riportato dallo striscione ai piedi del settore.

Il post della Lazio