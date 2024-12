Ulivieri: "Sono stato vicino alla morte. Ho perso 14 Kg"

Momento negativo e preoccupante che solo emerge nei suoi dettagli per l'ex allenatore Renzo Ulivieri. La salute il tema al centro delle attenzioni della stampa che riguardano il Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Ulivieri ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de Il Corriere della Sera dove ha toccato diverse temi tra cui le sue condizioni di salute, raccontando un periodo molto delicato e pericoloso per il suo stato fisico. Fortunatamente il peggio sembra essere passato e le sue condizioni di salute sembrano essere tornate discrete.

Me la sono vista davvero brutta. Quattro mesi in ospedale e due a casa, tre operazioni per un problema grave all’intestino, per fortuna adesso risolto. Mi sono dovuto confrontare con la morte, che mi ha marcato stretto, come un difensore arcigno. Ho perso 14 kg e ho temuto di non farcela. La mia fortuna è stata che mi sono sentito male a Roma, allo stadio Olimpico, durante una partita della Nazionale e mi hanno ricoverato al Santo Spirito dove sono stati bravissimi.