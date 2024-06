Svizzera-Italia, Spalletti nel prepartita: "Sentiamo un po' la pressione. Su El Shaarawy..."

Intervenuto nel pre-match di Svizzera-Italia, il Ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha introdotto la sfida ai microfoni di Sky Sport da bordocampo. Queste le sue parole:

Barella sarà un po' più centrale, per me ha tutto per diventare un big in quel ruolo. Poi ci saranno Cristante e Fagioli. Poi ci saranno due esterni, uno che fa male puntando e uno che aiuterà nei ripiegamenti. El Shaarawy ha la maturazione corretta per essere dentro la squadra