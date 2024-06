Disastro Italia: vince la Svizzera 2-0 e Azzurri mandati a casa

Euro 2024, termina qui il percorso dell'Italia. Gli azzurri sono meritatamente fuori dal torneo dopo una prestazione terrificante: la Svizzera ha avuto il pallino del gioco in mano per l'intero arco del match, facendo correre a vuoto i ragazzi allenati dal Ct Spalletti. Un fallimento.

Depositphotos

La partita: Italia in crisi, tutto troppo facile per gli svizzeri

Agli elvetici è bastato un inserimento centrale da parte di Freuler che, al 37' del primo tempo, ha fatto quello che voleva in area avversaria: prima si è accomodato la palla con uno stop a seguire impreciso, poi l'ha scaraventata in porta.

L'Italia non reagisce, anzi, sbaglia tutto e non gioca. Il secondo gol svizzero ha del clamoroso: dopo il calcio d'inizio del secondo tempo, sono bastati 20' secondi a Vargas per raddoppiare. Con il calcio d'inizio battuto da noi. Un ko tecnico, spettro di ciò che si è visto in campo. Poi, il nulla cosmico: il primo tiro degli azzurri è con Retegui al 75'.

Delusione Italia: livello troppo basso

L'Italia esce meritatamente da Euro2024, senza aver dimostrato carattere e voglia di vincere negli occhi dei giocatori, tutti bocciati. Scelte azzardate anche di Spalletti, che è apparso eccessivamente in difficoltà nel corso del torneo: troppa confusione, nei cambi e nella gestione mentale, sembrava mancasse motivazione. La Svizzera, come già successo per la qualificazione ai mondiali, ci rispedisce all'inferno e si qualifica ai quarti di finale: l'avversaria sarà una tra Inghilterra e Slovacchia.

Una pessima figura per tutto il movimento calcio italiano, che ne esce ridimensionato e senza nessuna certezza, senza nessun leader e con la consapevolezza di avere un futuro più che incerto.