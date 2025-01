La Lazio vola in Spagna per seguire un difensore centrale

Ormai i problemi difensivi stanno diventando una costante in casa Lazio. Per questo la preoccupazione accomuna tutti a Formello, da Baroni a Fabiani fino al presidente Claudio Lotito. Si fa viva quindi l'ipotesi di un acquisto in entrata in quel settore di campo.

Nei giorni passati si è parlato del giovanissimo difensore Ghilardi dell'Hellas Verona, una trattativa che sembra ad un buon punto e che dimostra come la società biancoceleste voglia intervenire in una difesa che non convince e dimostra diverse lacune. L'edizione odierna de Il Messaggero svela come la Lazio si stia muovendo sottotraccia puntando i fari su un difensore che gioca in Spagna.

Il nome del giocatore

Il giocatore su cui la Lazio ha puntato i fari è Kike Salas, difensore classe 2002 che milita nel Siviglia. Come spesso accade, sopratutto in Spagna, il giocatore ha debuttato da non molto tempo con la prima squadra ed esploso a suon di prestazioni ottime. La situazione però non è semplice, infatti Salas ha rinnovato da poco il suo contratto con il club spagnolo fino al 2029. Un dettaglio negativo che potrebbe bloccare sul nascere una trattativa che infatti sembra non trovare poi conferme concrete. Alcuni emissari del club capitolino hanno visionato il giocatore senza però affondare colpo ed interesse, almeno per ora.

Le caratteristiche di Salas

Kike Salas ha attirato l'attenzione di tanti club, tra cui la Lazio in Italia appunto. Le sue caratteristiche lo rendono un difensore centrale completo. Alto 1,88 cm forte nel gioco aereo e nella marcatura a uomo, possiede anche una discreta velocità. La quotazione che ne il sito Transfermarkt è di 8 milioni di euro. Cifra destinata a salire, infatti sembra che il Siviglia lo valuta poco più del doppio al momento. Kike Salas sembra essere un difensore dal futuro assicurato, destinato a diventare un calciatore di livello.