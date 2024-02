Nella consueta conferenza stampa post-partita è intervenuto anche mister Vincenzo Italiano per commentare la vittoria dei suoi su una impalpabile Lazio.

Queste le sue parole:

“Abbiamo lavorato bene e provato soluzioni alternative perché volevamo fare cose diverse con la Lazio e metterla in difficolta. Speravamo in una vittoria perché in tre anni non c’eravamo mai riusciti contro di loro. Abbiamo messo attenzione e qualità. Se regali la palla alla Lazio ti mettono in difficoltà. Siamo contenti per i tre punti e per aver battuto una grande squadra in salute che non ci aveva mai permesso di gioire.

Oggi era una partita da vincere per rimanere attaccati alle prime posizioni e per dimostrare a tutti che siamo uniti e che vogliamo dare il massimo. Quando si lavora e si ottengono i frutti la gioia è quadrupla.

Martinez Quarta ha avuto un problema di coliche renali stanotte. Un’altra defezione. Ranieri lo ha sostituito molto bene.

All'80° può capitare di avere gli undici ancora lucidi in campo. Stavamo lavorando bene e limitando le ripartenze della Lazio. Siamo stati bravi a lavorare con il cronometro nei minuti finali.

Quattro rigori sbagliati sono troppi. Oggi per fortuna l’abbiamo vinta, ma gli altri tre non ci hanno permesso di fare punti. Nico l’ha battuto bene spiazzando il portiere, il prossimo lo tira lui e mi ha detto che lo segna. Avere rigori a favore vuol dire che riempi spesso l’area.

Abbiamo cercato di non regalare palloni alla Lazio. A fine 1T ci siamo detti di continuare così mantenendo la strategia iniziale. Questo ha portato alla vittoria. Non ci siamo fatti abbattere e questo è lo spirito che deve avere una squadra.

Kayode se gioca con questa attenzione può ambire a fare una carriera importante. Può mettere in difficoltà giocatori importanti come Anderson e Zaccagni. Inizia a essere maturo e può ambire a qualsiasi cosa. Deve lavorare forte in settimana senza calare di concentrazione.