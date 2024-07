Nuova amichevole in vista: la Lazio volerà in Inghilterra

Dopo aver archiviato la prima amichevole della stagione contro la compagine locale di Auronzo di Cadore la Lazio di Mister Baroni si prepara ad affrontare il Trapani (giovedì 18 luglio) e la Triestina (domenica 21 luglio) prima di rientrare in quel di Formello. Le altre amichevoli già annunciate si giocheranno contro l'Hansa Rostock (sabato 27 luglio), contro il Frosinone (sabato 3 agosto) e contro il Lipsia (sabato 10 agosto). Nel frattempo però è stato annunciato un nuovo friendly match.

I Saints hanno comunicato attraverso il loro sito ufficiale la partita amichevole contro la Lazio che si disputerà al St. Mary's Stadium mercoledì 7 agosto alle 20.30 ora italiana (19.30 ora locale).

I Saints confermano le partite casalinghe di precampionato con Lazio e Getafe

l Southampton può confermare che la sua prima squadra maschile concluderà i preparativi per la stagione di Premier League con due amichevoli casalinghe contro squadre europee di alto livello.

I Saints ospiteranno la Lazio, squadra italiana, allo St Mary's, mercoledì 7 agosto (19:30 BST), prima di dare il benvenuto alla squadra spagnola del Getafe allo stadio sabato 10 agosto (14:00 BST).

Le partite fanno parte di un piano pre-campionato strutturato che vedrà la squadra di Russell Martin affrontare un totale di sette amichevoli, tra cui trasferte a Eastleigh, Oxford United e Millwall, oltre a incontri a porte chiuse con i club francesi Bordeaux e Montpellier durante il ritiro di questo mese in Spagna.

La Lazio, due volte campione della Serie A e sette volte vincitrice della Coppa Italia, sotto la guida del nuovo allenatore Marco Baroni, si trasferirà sulla costa meridionale dopo il settimo posto ottenuto la scorsa stagione, che le ha assicurato un posto in Europa League per la prossima stagione.

Seguiranno dal Getafe, squadra affermata della Liga, che la scorsa stagione si è piazzata al 12° posto nella propria divisione, e rappresenterà l'ultimo avversario estivo prima che i Saints si rechino a Newcastle per l'inizio della stagione di Premier League, sabato 17 agosto.

I biglietti per entrambe le partite saranno in vendita per i titolari di abbonamento a partire dalle 9.30 di giovedì; a breve saranno fornite informazioni complete.