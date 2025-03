Marusic a LCS: "Per me non è importante segnare, l'importante è che la squadra vince"

La maledizione dell'Olimpico ha colpito ancora, infatti, il club biancoceleste non è riuscito a portarsi a casa la vittoria nel match contro il Toro e a riscalare la classifica di Serie A, dove al momento occupa la 7a posizione. La rete segnata al 57' dal terzino Adam Marusic, su assist di Pedro, sembrava decisiva per il trionfo dei biancocelesti, tuttavia, il gol di Gineitis all'82' ha infranto tutti i sogni dei tifosi e della Lazio. In merito al pareggio e alla rete segnata si é espresso Adam Marusic ai microfoni di Lazio Style Channel.

Adam Marusic a LCS

Sul pareggio e la mancata vittoria all'Olimpico

Mancava sicuro questa vittoria, peccato per il risultato stasera. Penso che dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più cattivi, più lucidi in questi momenti finali, dobbiamo dare tutto per portare il risultato, stasera é mancato questo. Loro sono una squadra forte, giocano bene, comunque non era facile però dopo 1-0 dovevamo chiudere questa partita e vincere, però stasera non é successo questo e dobbiamo migliorare.

Sul gol contro il Toro e sul suo record di 4 reti in campionato

Ho fatto quest'anno 4 gol, l'anno migliore però per me non è importante segnare, l'importante è che la squadra vince. Ho lavorato tanto con mister Baroni ed ho detto già tempo fa che da liberà ai nostri terzini ,sono andato più avanti ed ho tirato questa palla bene, ho segnato stasera però peccato per il risultato. Mi dispiace tanto, mi dispiace per i nostri tifosi che sono venuti stasera e dobbiamo guardare avanti, dobbiamo essere positivi mancano ancora tante partite e dobbiamo analizzare bene questa partita, vedere dove abbiamo sbagliato e andiamo avanti.

Sul primo tempo e su come é stata pensata la partita

Abbiamo preparato bene questa partita questa settimana però purtroppo non abbiamo fatto una grandissima partita, dovevamo chiuderla dopo il primo gol ma non è successo e quando giochi contro una grande squadra come il Torino alla fine soffri e hanno fatto questo gol. Peccato per il risultato però ci sono ancora tante partite e dobbiamo essere positivi.

Sul gol di stasera