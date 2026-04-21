Cancelli aperti a Formello: finisce la rifinitura, novità su Marusic
Fra striscioni e cori, circa mille tifosi laziali hanno caricato la squadra prima della partenza per Bergamo
Fra striscioni e cori, circa mille tifosi laziali hanno caricato la squadra prima della partenza per Bergamo
Nonostante le previsioni iniziali che vedevano la partecipazione di circa 1000 tifosi, le stime si aggirano intorno alla presenza di 700 tifosi. Una presenza comunque significativa per la Lazio in vista dell'atteso impegno in Coppa Italia per la semifinale di ritorno contro l'Atalanta.
Assenti i gruppi del tifo organizzato
Nessun bagno di folla a Formello, come invece accaduto l’ultima volta in cui furono aperti i cancelli del centro sportivo biancoceleste ai tifosi laziali, in occasione del derby contro la Roma, quando sulla panchina laziale sedeva ancora Marco Baroni e in 7.000 laziali andarono a incitare la squadra. Stavolta, infatti, il clima è ben diverso: la tifoseria è nel pieno della contestazione contro la società e i gruppi del tifo organizzato hanno scelto di non essere presenti sugli spalti di Formello.
In circa 700 a caricare la squadra
I tifosi presenti, però, hanno comunque fatto sentire il proprio appoggio: applausi, cori e striscioni hanno accompagnato l'ingresso in campo della squadra guidata da Sarri. Un momento di unione, in cui i sostenitori biancoceleste hanno potuto caricare Zaccagni e compagni alla vigilia della partenza di Bergamo, seguendo da vicino la prima parte della rifinitura.
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Le immagini da Formello
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Il video
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Finisce la rifinitura
La squadra rientra nello spogliatoio tra cori e applausi dei tifosi laziali. I sostenitori intonano gli ultimi canti per caricare al meglio la squadra all'atteso impegno di domani. Attesa alle 13:00 la conferenza stampa di mister Sarri sempre dal Centro Sportivo di Formello
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Marusic entra in partitella
Anche Marusic subentra in partita, entrando al posto di Lazzari
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Cambio Dia e Cancellieri per Ratkov e Noslin
Entrano in partitella Ratkov e Noslin al posto di Dia e Cancellieri. Il senegalese e l'ex Parma provano i tiri in porta con Pannozzo tra i pali
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Cori per Pedro
Cori anche per lo spagnolo
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Partitella
Al via la partitella al Fersini, fermi solo Rovella e Furlanetto. Prosegue il lavoro a parte di Marusic e Przyborek, mentre Noslin e Ratkov lavorano sui tiri in porta con Giacomone tra i pali
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Cori di contestazione
Canti anche di protesta al Fersini
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Marusic e Przyborek a parte
Lavoro differenziato per Marusic e Przyborek
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Ancora cori sugli spalti del Fersini
Proseguano i cori da parte dei sostenitori laziali
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Circa 700 tifosi presenti
Secondo le prime stime, sono circa 700 i tifosi presenti, nonostante le previsioni indicassero il tutto esaurito con la partecipazione di circa 1000 sostenitori
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Cori e applausi per Cataldi
Il tifo si fa sentire anche con cori per Danilo Cataldi
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Assente solo Provedel
Tutta la rosa biancoceleste presente, ad eccezione solo di Ivan Provedel. Tra i giocatori in campo risultano anche Rovella e Furlanetto
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Cori per Maurizio Sarri
I tifosi presenti intonano cori per il Comandante
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Squadra e mister in campo
Zaccagni e compagni entrano in campo al Fersini, accolti da applausi e cori dai circa 500 tifosi presenti