Cancelli aperti a Formello: finisce la rifinitura, novità su Marusic

Fra striscioni e cori, circa mille tifosi laziali hanno caricato la squadra prima della partenza per Bergamo

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi/Getty Images via Onefootball

Fra striscioni e cori, circa mille tifosi laziali hanno caricato la squadra prima della partenza per Bergamo

Ginevra Sforza /

Nonostante le previsioni iniziali che vedevano la partecipazione di circa 1000 tifosi, le stime si aggirano intorno alla presenza di 700 tifosi. Una presenza comunque significativa per la Lazio in vista dell'atteso impegno in Coppa Italia per la semifinale di ritorno contro l'Atalanta.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Assenti i gruppi del tifo organizzato

Nessun bagno di folla a Formello, come invece accaduto l’ultima volta in cui furono aperti i cancelli del centro sportivo biancoceleste ai tifosi laziali, in occasione del derby contro la Roma, quando sulla panchina laziale sedeva ancora Marco Baroni e in 7.000 laziali andarono a incitare la squadra. Stavolta, infatti, il clima è ben diverso: la tifoseria è nel pieno della contestazione contro la società e i gruppi del tifo organizzato hanno scelto di non essere presenti sugli spalti di Formello.

In circa 700 a caricare la squadra

I tifosi presenti, però, hanno comunque fatto sentire il proprio appoggio: applausi, cori e striscioni hanno accompagnato l'ingresso in campo della squadra guidata da Sarri. Un momento di unione, in cui i sostenitori biancoceleste hanno potuto caricare Zaccagni e compagni alla vigilia della partenza di Bergamo, seguendo da vicino la prima parte della rifinitura. 

  • Share Link

  • Share Link

  • Share Link

    Le immagini da Formello

  • Share Link

    Il video

  • Share Link

    Finisce la rifinitura

    La squadra rientra nello spogliatoio tra cori e applausi dei tifosi laziali. I sostenitori intonano gli ultimi canti per caricare al meglio la squadra all'atteso impegno di domani. Attesa alle 13:00 la conferenza stampa di mister Sarri sempre dal Centro Sportivo di Formello

  • Share Link

    Marusic entra in partitella

    Anche Marusic subentra in partita, entrando al posto di Lazzari

  • Share Link

    Cambio Dia e Cancellieri per Ratkov e Noslin

    Entrano in partitella Ratkov e Noslin al posto di Dia e Cancellieri. Il senegalese e l'ex Parma provano i tiri in porta con Pannozzo tra i pali

  • Share Link

    Cori per Pedro

    Cori anche per lo spagnolo

  • Share Link

    Partitella

    Al via la partitella al Fersini, fermi solo Rovella e Furlanetto. Prosegue il lavoro a parte di Marusic e Przyborek, mentre Noslin e Ratkov lavorano sui tiri in porta con Giacomone tra i pali

  • Share Link

    Cori di contestazione

    Canti anche di protesta al Fersini

  • Share Link

    Marusic e Przyborek a parte

    Lavoro differenziato per Marusic e Przyborek

  • Share Link

    Ancora cori sugli spalti del Fersini

    Proseguano i cori da parte dei sostenitori laziali

  • Share Link

    Circa 700 tifosi presenti

    Secondo le prime stime, sono circa 700 i tifosi presenti, nonostante le previsioni indicassero il tutto esaurito con la partecipazione di circa 1000 sostenitori

  • Share Link

    Cori e applausi per Cataldi

    Il tifo si fa sentire anche con cori per Danilo Cataldi

  • Share Link

    Assente solo Provedel

    Tutta la rosa biancoceleste presente, ad eccezione solo di Ivan Provedel. Tra i giocatori in campo risultano anche Rovella e Furlanetto

  • Share Link

    Cori per Maurizio Sarri

    I tifosi presenti intonano cori per il Comandante

  • Share Link

    Squadra e mister in campo

    Zaccagni e compagni entrano in campo al Fersini, accolti da applausi e cori dai circa 500 tifosi presenti

Paura per Zaniolo, ladri in casa nella notte a Udine
De Laurentiis: "Presidente FIGC? Malagò è perfetto, anche se è innamorato della Roma..."