Cancelli aperti a Formello: finisce la rifinitura, novità su Marusic

Nonostante le previsioni iniziali che vedevano la partecipazione di circa 1000 tifosi, le stime si aggirano intorno alla presenza di 700 tifosi. Una presenza comunque significativa per la Lazio in vista dell'atteso impegno in Coppa Italia per la semifinale di ritorno contro l'Atalanta.

Assenti i gruppi del tifo organizzato

Nessun bagno di folla a Formello, come invece accaduto l’ultima volta in cui furono aperti i cancelli del centro sportivo biancoceleste ai tifosi laziali, in occasione del derby contro la Roma, quando sulla panchina laziale sedeva ancora Marco Baroni e in 7.000 laziali andarono a incitare la squadra. Stavolta, infatti, il clima è ben diverso: la tifoseria è nel pieno della contestazione contro la società e i gruppi del tifo organizzato hanno scelto di non essere presenti sugli spalti di Formello.

In circa 700 a caricare la squadra

I tifosi presenti, però, hanno comunque fatto sentire il proprio appoggio: applausi, cori e striscioni hanno accompagnato l'ingresso in campo della squadra guidata da Sarri. Un momento di unione, in cui i sostenitori biancoceleste hanno potuto caricare Zaccagni e compagni alla vigilia della partenza di Bergamo, seguendo da vicino la prima parte della rifinitura.