Paura per Zaniolo, ladri in casa nella notte a Udine

L’attaccante dell’Udinese è stato vittima di un evento molto spiacevole

Emanuele Petrucci /
Zaniolo
Zaniolo - Via onefootball (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Dopo anni difficili, Nicolò Zaniolo si è completamente ritrovato ad Udine: in questa stagione ha totalizzato 5 gol e 6 assist. L’attaccante italiano però è stato vittima di uno spiacevole episodio.

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Zaniolo
Zaniolo - Via onefootball  (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Ladri in casa di Zaniolo: la ricostruzione 

Nella notte sono entrati dei ladri in casa di Zaniolo che in quel momento non era presente: sono state portate via alcune borse di valore alla compagna. Il tutto è stato denunciato sui social dal diretto interessato.

 

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