De Laurentiis: "Presidente FIGC? Malagò è perfetto, anche se è innamorato della Roma..."

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni durante l'assemblea di Lega, svoltasi oggi a Milano, riguardo Malagò come Presidente della FIGC.

Ho detto a Malagò: "devi prendere in mano il calcio italiano. L'unico difetto che hai è che sei innamorato della Roma. Sei l'unica persona. Sei un imprenditore, sei stato al CONI, hai creato il circolo più importante d'Europa, hai venduto Ferrari, Rolls-Royce e Maserati a tutto il mondo. Dico: nessuno è meglio di te, poi sei anche un grande sportivo, hai sempre giocato a calcetto, sei innamorato.