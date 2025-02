Ballotta: "Vedo la Lazio avvantaggiata sulle altre in lizza per la Champions"

La Lazio, dopo un periodo altalenante, sembra essersi ripresa e riconquistata la 4a posizione in classifica di Serie A. Per la squadra di Baroni sono in arrivo sfide con forti avversari dove dovrà dare il meglio di sè per mantenere il posto in classifica e tentare di entrare in Champions League. Marco Ballotta, ex attaccante biancoceleste ed attuale dirigente sportivo, si è espresso ai microfoni di News.Superscommesse.it, testata sportiva, riguardo la lotta della rosa biancoceleste, guidata dal mister Marco Baroni, per la Champions League.

Marco Ballotta a News.Superscommesse.it

Sulla lotta della Lazio per la Champions League

Vedo la Lazio avvantaggiata sulle altre in lizza per la Champions. Il mese di marzo con le coppe sarà il mese più delicato e importante per tutte le squadre, ma non penso che i biancocelesti possano avere un calo significativo. A parte qualche battuta d’arresto, che ci può stare, hanno tenuto sempre un andamento regolare. La Lazio possiede un organico molto compatto, i giocatori sono una cosa sola con l’allenatore.

Le avversarie della Lazio per la Champions League