Lazio Women: il calendario della seconda fase della Serie A

Il pareggio ottenuto contro l'Inter è stato un'ottimo risultato per la squadra guidata da Grassadonia, infatti, dopo un'inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi, il club sembra aver trovato il proprio equilibrio. Nelle ultime 5 giornate la rosa della Lazio Women è riuscita a collezionare n vittorie, un pareggio e n sconfitte, uno strabiliante risultato considerando il pareggio contro l'Inter, 2a classificata, e il trionfo sulla Juventus, squadra alla vetta della classifica di Serie A.

LazioWomen - Depositphotos

La stagione della Lazio Women

La stagione 24/25 sembra altalenante per la rosa della Lazio Women, infatti, dopo 18 partite dispute, la squadra ha conquistato soltanto 20 punti, ottenuti tramite 5 vittorie, 5 pareggi e ben 8 sconfitte, risultato che ha condotto il club ad occupare il 7° posto nella classifica di Serie A. Al di sopra della Lazio Women si classificano il Como, il Milan, la Fiorentina, mentre, il podio è occupato dalla Roma, Inter e Juventus, prima classificata grazie ad un totale di 45 punti ottenuti tramite 14 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta. Nei prossimi match, la Lazio Women dovrà combattere per tentare di portarsi a casa i 3 punti e scalare la classifica, soprattutto data la minaccia del Sassuolo che al momento si trova in 8a posizione con soltantro un punto di distacco dalla squadra guidata da Gianluca Grassadonia.

