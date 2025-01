Auguri di buon compleanno all'ex Lazio Lucas Leiva

Lucas Leiva festeggia insieme alla Lazio. Proprio così, accade nel vero senso della parola, molti tifosi laziali ricorderanno che quando vestiva la maglia biancoceleste festeggiava gli anni lo stesso giorno in cui li festeggiava la Lazio, il 9 gennaio.

Per Lucas Leiva sono 38 le candeline da spegnere e anche lui si è unito agli auguri per i 125 anni della sua amata Lazio, squadra a cui è rimasto legatissimo e che continua a seguire a distanza di anni.

I numeri di Leiva con la Lazio

Lucas Leiva è stato per ben 5 anni pilastro del centrocampo biancoceleste. Ha ricoperto il ruolo di centrale riuscendo ad essere sia regista che mediano. Gli allenatori che lo hanno allenato hanno speso solo parole importanti per lui, da Inzaghi a Sarri passando per uno dei più grandi allenatori europei, Klopp, che ai tempi del Liverpool definì atleta eccezionale il brasiliano. Alla Lazio per Leiva ben 155 presenze con l'aquila sul petto, segnando due gol.

Fraioli Leiva

I trofei vinti con l'aquila sul petto

Non solo ottime prestazioni e tante presenze con la maglia della Lazio per Lucas Leiva. L'ex centrocampista brasiliano infatti, ha vinto con l'aquila sul petto, anche ben tre trofei. Il primo, la Supercoppa Italiana nel 2017 contro la Juventus di Allegri. Successivamente nel 2019 la Coppa Italia in finale con l'Atalanta e ancora, sempre nel 2019, un'altra Supercoppa Italiana con la Juventus nella trasferta araba di Riyad.