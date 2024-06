Noslin: "Auguro a Baroni una stagione soddisfacente"

Tijjani Noslin è stato una delle sorprese del girone di ritorno della Serie A. Con cinque gol e quattro assist ha contribuito alla salvezza del Verona, di cui è stato artefice anche e soprattutto mister Marco Baroni.

Il club di Maurizio Setti a gennaio si è ritrovato a cedere più di 10 calciatori, tra cui molti titolari, sostituiti solo da cinque innesti, su tutti appunto Noslin, che ha lasciato il segno. Nonostante la situazione di classifica e della rosa, Baroni è riuscito nell'impresa di salvare i gialloblù.

Oggi il calciatore, che potrebbe rientrare nei piani della nuova Lazio visto anche l'ormai certezza che Baroni siederà sulla panchina biancoceleste, ha parlato del tecnico a La Gazzetta dello Sport:

Dal primo momento in cui sono arrivato ho capito che con lui avrei lavorato molto bene. Mi ha aiutato tanto ad ambientarmi. Come ho detto altre volte, non mi aspettavo di partire subito titolare, anche se ho sempre lottato per farlo, in qualsiasi squadra e categoria. Baroni ha creduto in me, gli auguro ovunque andrà di fare una stagione altrettanto soddisfacente come quella appena finita a Verona.