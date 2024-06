Euro2024, l'in bocca al lupo di Chiara Nasti per suo marito Zaccagni - FOTO

Fra circa una settimana l'Italia inizierà il suo cammino negli Europei in Germania e tra i convocati di Spalletti troviamo anche una conoscenza biancoceleste. Mattia Zaccagni giocherà il suo primo Europeo e per l'occasione non può mancare il sostegno di sua moglie Chiara.

Il post di Chiara Nasti per Zaccagni

In serata è apparso sui social un post della moglie di Zaccagni che la ritrae insieme al marito in posa con la maglia della Nazionale. A corredo della foto, la didascalia: “In bocca al lupo amore mio!

Poco dopo lo stesso arciere ha postato due foto, una con il figlio Thiago e l'altra col bimbo e la moglie Chiara, scrivendo che gli mancheranno tantissimo.

Il calendario dell'Italia

Il cammino europeo dell'Italia inizierà il 15 giugno alle 21 con la sfida contro l'Albania. Poi proseguirà il 20 giugno contro la Spagna e infine il 24 contro Croazia.