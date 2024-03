SERIE A - Inter-Napoli 1-1. Vincono Roma e Milan, la Juve sbatte sul Genoa.

La domenica di Serie A, che vedrà impegnate Juve, Milan, Atalanta, Roma e Inter-Napoli che si daranno battaglia questa sera alle 20:45 a San Siro, inizia con la sfida di Torino tra i bianconeri e il Genoa. Il primo tempo non ha visto un grandi occasioni da nessun lato: 3 tiri in porta e padroni di casa che hanno tenuto di più il pallone ma senza costruire delle grandi occasioni.

Il secondo tempo è iniziato sulla stessa scia del primo: poche occasioni da parte di entrambe le squadre, almeno fino a 20 minuti dal termine, quando i padroni di casa hanno iniziato a concludere di più verso rete. Rosso nel finale per Vlahovic, che salterà la sfida contro i biancocelesti in programma per il sabato di Pasqua alle ore 18, in seguito alla sosta.

Nella sfida delle 15.00 che ha visto affrontarsi Milan ed Hellas Verona ad avere la meglio è stata la compagine allenata da Stefano Pioli per 1-3. Il computo delle reti al Marcantonio Bentegodi di Verona è stato aperto da Theo Hernandez (44'), poi al 50' raddoppia Pulisic portando il parziale sullo 0-2. Riapre la partita il Verona grazie al gran gol di Noslin (64'), ma Chukwueze chiude definitivamente la partita al 79' con il gol che fissa il risultato sull'1-3 in favore dei rossoneri. Milan che sfrutta dunque l'inciampo della Juventus per allungare in classifica e fissarsi saldamente al secondo posto con 62 punti a +3 sulla Juventus; Verona attualmente 15° con 26 punti.

Alle 18.00 purtroppo si è giocata una sola sfida quella tra Roma e Sassuolo, infatti la partita che vedeva impegnate Atalanta e Fiorentina è stata rinviata a causa del malore avvertito da Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, a pochi istanti dal match.

La Roma vince a fatica contro il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Pellegrini al 50'. I giallorossi dominano il campo con un possesso palla nettamente in loro favore, la squadra di Ballardini si affida alle ripartenze e nel finale sfiora il pareggio colpendo un palo. Giallorossi che rispondono al Bologna rimanendo a -3, quinti in classifica a 51 punti; Sassuolo sempre più nei guai: resta penultimo con 23 punti.

Nel big match che chiude questa 29° giornata tra Inter e Napoli termina 1-1 a San Siro. Ad aprire le marcature ci pensa Darmian su assist di Bastoni in chiusura di primo tempo (43'). Sul finale, all'81', pareggia per gli ospiti Juan Jesus sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Inter che resta ovviamente in testa con 76 punti a +14 sul Milan e a +17 sulla Juventus; Napoli attualmente settimo con 45 punti.

Ora ci saranno due settimane di sosta per gli impegni delle nazionali.