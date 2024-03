Messaggio social di Patric: “Per la maglia! Non era facile…” - FOTO

Ancora ai box, ma indubbiamente è stato uno dei protagonisti della Lazio targata Maurizio Sarri che ieri ha visto la fine dopo due stagioni e mezzo: Patric, una delle più grandi rivelazioni biancocelesti, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram complimentandosi con i suoi compagni di squadra dopo la vittoria di Frosinone.

“Di squadra per la maglia! Bravi ragazzi non era per niente facile, complimenti“ quanto scritto dal difensore.