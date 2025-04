Lazio: il premio promesso da Lotito per il percorso in Europa League

L'Europa League sta per riaprire le porte in occasione dei quarti di finale, infatti, il 10 aprile le ultime 8 squadre rimaste in gara dovranno scontrarsi per tentare di proseguire il loro cammino ed arrivare all'obiettivo finale, vale a dire alzare la Coppa in cielo. I biancocelesti, rimasti alla vetta della classifica per tutta la prima fase della competizione europea, nella quale hanno totalizzato 6 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, hanno avuto delle difficoltà per sconfiggere il Viktoria Plzen, tuttavia, le aquile sono riuscite nella missione ed ora si preparano ad affrontare il nemico norvegese.

Europa League - Depositphotos

Il premio promesso dal Presidente Lotito

Il doppio incontro con il Bodoe/Glimt in programma il 10 e il 17 aprile è molto importante per il club biancoceleste, non solo per la gloria proveniente da un ipotetico trionfo contro una squadra forte, ma anche perché il passaggio alla semifinale rappresenterebbe un record per l'attuale gestione, infatti, dall'arrivo di Lotito nel 2009, la Lazio ha disputato 11 volte l'Europa League, arrivando al massimo ai quarti di finale. Oltre a ciò, il passaggio di turno porterebbe ai biancocelesti 4,2 milioni di euro da sommare ai 12 milioni già assicurati grazie al campo e alla League Phase. Per il percorso in Europa, come riportato da il Messaggero, il Presidente Claudio Lotito ha pomesso alla squadra un premio di 2 milioni, che si aggiungono alla ricompensa di 2,5 milioni in caso di qualificazione in Champions League.

Europa League: le prossime partite e i possibili incroci per la Lazio

Giovedì 10 e 17 aprile si sfideranno le ultime 8 squadre rimaste nella competizione europea e lotteranno duramente per tentare di sconfiggere l'avversario e accedere alla semifinale, con la speranza di poter alzare la Coppa al cielo. Tutte le partite in programma si disputeranno alle ore 21:00, ad eccezione di Bodoe/Glimt-Lazio, infatti, le aquile scenderanno in campo alle 18:45 e potranno contare sul sostegno dell'ex biancoceleste Stefan Radu, partito per la Norvegia per poter assistere all'incontro. Nella stessa giornata, il Lyon dovrà fare i conti con il Manchester United, il Rangers se la vedrà con l'Athletic Bilbao mentre il Tottenham sfiderà l'Einteacht Francoforte. In caso di passaggio di turno, invece, le aquile affronteranno il club vincente tra Tottenham e Francoforte.