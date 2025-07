Sorpresa a Formello: l'allenatore Sanchez va a trovare Vecino

Primissimi giorni di allenamento in casa Lazio. Nel caldo infernale di Formello Maurizio Sarri sta lavorando per cucire al meglio la sua idea di gioco sulla rosa che ha disposizione. Tanti elementi hanno già lavorato con lui, il che facilita tante dinamiche tattiche e non, altri devono entrare nella mentalità sarrista.

Uno dei fedelissimi dell'allenatore toscano è Matias Vecino. Il centrocampista maglia numero 5 ha già lavorato con Sarri, alla Lazio ovviamente e anche quando entrambi si trovavano ad Empoli. Una sorpresa che ha reso felice il calciatore è stata la visita ricevuta dal suo connazionale e allenatore Vicente Sanchez. A riportare l'incontro tra i due è stato As Mexico tramite i suoi canali social.

L'immagine dell'incontro tra Sanchez e Vecino

Chi è Vicente Sanchez

Attualmente allenatore in cerca di esperienze, classe 1979. Sicuramente più gloriosa ed importante la sua carriera da calciatore, nel ruolo di attaccante. Tante le maglie vestite in Sud America ed in particolare in Uruguay. Nel suo curriculum appare anche una esperienza europea, in Germania, con la maglia dello Schalke 04 dove ha collezionato 50 presenze con solo 3 gol realizzati. Bottino importante, di partite collezionate, anche con la maglia dell'Uruguay, 31, segnando ben 5 reti e partecipando a due coppe America ( nel 2004 e nel 2007 ) .