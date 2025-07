Lazio, Sarri-Insigne e quanto può essere utile alla causa il calciatore

Sicuramente tutti ricorderemo per anni e anni il calciomercato estivo del 2025, il motivo è ovvio: il blocco delle operazioni in entrata per la Lazio. Uno scenario che nemmeno il tifoso più pessimista avrebbe mai potuto immaginare e invece è una realtà che il popolo laziale sta vivendo sulla propria pelle.

L'ancora di salvezza è rappresentata dall'arrivo, anzi ritorno, di Maurizio Sarri. L'allenatore toscano ha fatto grandi cose nella capitale, collezionando uno storico secondo posto e superando il successivo anno il girone di Champions League. La risorsa che potrebbe rappresentare una boccata di ossigeno può essere il mister, sia per la sua esperienza lavorativa da donare alla società che per quanto riguarda il calciomercato. Negli ultimi giorni infatti ha preso piede la voce di un contatto tra Maurizio Sarri e Lorenzo Insigne, ala svincolata dopo l'esperienza in Canada.

La situazione

Inizialmente sembrava una delle tante voci suggestive. Lorenzo Insigne libero, ex pupillo di Maurizio Sarri e un'idea dettata dal blocco del mercato biancoceleste che poteva far pensare ad una toppa da mettere, di assoluta qualità, per quel che concerne le entrate a Formello.

Poi la realtà, l'allenatore toscano che si è sentito con l'esterno ex Napoli e un'apertura non così scontata. Insigne sarebbe felicissimo e motivatissimo nel tornare a lavorare agli ordini del comandante ma dall'altra parte ci sarebbe il neo di dover aspettare fino a gennaio ( la società Lazio infatti non può tesserare nemmeno gli svincolati fino al nuovo anno ) .

Un passo per volta, la Lazio dovrà prima ripianare i parametri non idonei entro il 30 settembre da li si ragionerà sul da farsi e se il matrimonio a tre ( Lazio-Sarri-Insigne ) riuscirà a farsi. Su di lui intanto non manca l'interesse, altri tre club di serie A lo vorrebbero e avrebbero effettuato un sondaggio. Parliamo di Fiorentina, Pisa e Parma.

Pro e contro sull'acquisto Insigne

Probabilmente è un giocatore che la società biancoceleste non avrebbe mai cercato se non fosse per questo problema del calciomercato bloccato. Il fattore è uno solo: l'età. E' risaputo che la questione anagrafica è una priorità per il club e fatichiamo a credere che Insigne potesse essere una prima scelta in una situazione diversa.

I vantaggi di un acquisto simile sono principalmente due: la conoscenza del Sarrismo e l'esperienza. Nel primo caso entrerebbe immediatamente negli schemi dell'allenatore toscano, nel secondo, Insigne ha ben 34 anni, età che potrebbe far discutere su molteplici punti di vista tranne uno, l'esperienza che metterebbe in campo al servizio della squadra.

In quanto ai contro il quadro potrebbe allargarsi un pò di più. Il primo punto a sfavore è l'età, il gioco di Sarri è dispendioso ed Insigne si porta sulle spalle 34 primavere con inoltre gli ultimi anni giocati in Canada ad un livello tutt'altro che alto, anche dal punto di vista atletico. In quanto all'utilità sarebbe sicuramente un cambio in più che non guasta ma la rosa della Lazio possiede tanti esterni: da capitan Zaccagni a Isaksen, Noslin, Cancellieri e Pedro. Vedremo quale sarà il futuro di Insigne e quello del mercato della Lazio.