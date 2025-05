Sergio Cragnotti e il suo ritorno a Formello dopo 22 anni

Come riportato da Radio Laziale, Sergio Cragnotti - ex presidente biancoceleste - tornerà a Formello dopo ben 22 anni. Sarà presente, infatti, martedì 13 maggio 2025, alle ore 12:00, in occasione della presentazione del libro "Diluvio e Delirio" di Baiocchini e Spina.

Claudio Villa /Allsport via onefootball

La carriera di Sergio Cragnotti

Nato a Roma, il 9 gennaio 1940, Sergio Cragnotti, imprenditore e dirigente sportivo, è stato il presidente della Lazio dal 1992 al 1994 e, nuovamente, dal 1998 al 2003.

E' proprio nel 1992 che Cragnotti, su suggerimento del fratello, rilevò la S.S. Lazio, per ben 38 miliardi di lire. Così facendo, fece arrivare a Roma giocatori come Diego Fuser, Giuseppe Signori, Aron Winter…

Con lui come presidente, la Lazio riuscì a vincere diversi trofei importanti, come 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, uno scudetto e una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA.

Il libro “Diluvio e Delirio”

Come riportato da Skysport, il libro - scritto dai giornalisti Valerio Spina e Manuele Baiocchini - racconta lo scudetto vinto dalla Lazio il 14 maggio del 2000, proprio sotto la presidenza di Sergio Cragnotti.

Il testo racconta molte storie e aneddoti inediti di diversi calciatori, protagonisti di questa impresa: il racconto parte dallo spogliatoio biancoceleste, passando per diverse città del mondo e, infine, terminando nella festa fatta per il tricolore, quando la squadra della Lazio festeggiò su un pullman, percorrendo le strade della città di Roma.