Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Oliviero Garlini

Come riportato da Skysport, all'età di 68 anni, è venuto a mancare Oliviero Garlini dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Garlini vestì la maglia, da attaccante, di ben 3 squadre italiane: Lazio, Inter e Atalanta.

I suoi anni da calciatore

Nato a Stezzano, il 4 marzo del 1957, Oliviero Garlini si trasferì, nel 1984, alla Lazio. In quegli anni, durante una periodo segnato da una crisi societaria, la squadra capitolina militava in Serie B, ma, nonostante tutto, l'anno successivo Garlini divenne capocannoniere con 18 reti.

Nel 1986, invece, si trasferì all'Inter dove, però, giocò molto poco. Proprio per questo motivo, passò ad un'altra squadra neroazzurra: l'Atalanta, con la quale andò in Serie A.

Dopo un'altra stagione in Serie B con l'Ancona e, successivamente, in C1 con il Ravenna, Olivieri totalizzò 118 presenze nel massimo campionato italiano e 189, invece, in Serie B.

Le parole della società biancoceleste