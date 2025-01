Parla Claudio Ranieri: a rischio il derby per influenza

L'allenatore dell'As Roma, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa a poco più di 48 ore dal derby capitolino contro la Lazio. Diversi i temi toccati ma sicuramente l'attenzione è caduta su una novità delle ultimissime ore.

Alla squadra giallorossa potrebbe mancare un uomo. Si tratta di Zeki Celik, terzino turco che rappresenterebbe un'assenza non da poco per gli uomini di Claudio Ranieri. Le prossime ore saranno decisive per valutare se il giocatore riuscirà a recuperare o meno in vista della stracittadina più sentita d'Italia.

Le condizioni di Celik

Claudio Ranieri ha spiegato ai microfoni, durante la sua conferenza in vista del match del 5 gennaio contro la Lazio, che gli assenti saranno due. Il primo Lorenzo Pellegrini, per motivi psicologici più che fisici. Il secondo invece, novità delle ultimissime ore è il terzino turco Celik. Per lui nessun problema di natura fisica ma semplicemente un virus influenzale che lo mette in dubbio per il derby romano.

I numeri di Celik con la maglia giallorossa

Un uomo in campo molto discusso, spesso al centro di polemiche ed errori che hanno fatto particolarmente innervosire gli spalti giallorossi. Nonostante tutto i numeri di Celik in maglia giallorossa sono importanti in termini di presenze ed utilizzo sul terreno di gioco. Va da sè che è considerato una pedina su cui la società e l'allenatore puntano, infatti nel corso di questa stagione ha collezionato ben 17 presenze mettendo a segno un assist anche.