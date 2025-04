Lazio, alla guida ci sarà sempre Zaccagni: Baroni si affida ai numeri da top del capitano

La Lazio oggi ritorna in campo, questa volta Bergamo, contro un’Atalanta forte e vogliosa di tornare a vincere in casa dopo molto tempo. Non sarà facile affrontare la Dea e riprendere il ritmo in campionato ma il bianco celeste hanno il dovere di provarlo data la flessione del 2025 che si sta trasformando in una vera e propria crisi.c’è ancora la possibilità di derubricare il tutto ad un rallentamento passeggero che potrebbe anche rivelarsi ininfluente ai fini dei destini stagionali, ma molto dipenderà dalla sfida di oggi.

La Lazio si affida al suo capitano

La sfida di oggi sarà importantissima per scongiurare un’ipotesi di crisi. A partire da metà febbraio, qualcosa si è inceppato nella squadra di Baroni e il quarto posto solitario è diventato un sesto a pari merito con la Roma che, ad un certo punto, aveva ben 15 punti in meno della Lazio. Un aiuto importante oggi sarà offerto da Zaccagni, il capitano è carico per sfidare l’Atalanta, proprio lui che andò a segno due anni fa nell’ultimo successo laziale a Bergamo. Come riporta Il Corriere dello Sport, il suo contributo quest’anno è stato sempre una certezza se consideriamo i numeri: 3 reti e 4 assist, dati che viaggiano sui livelli di (11), Lukaku (9) e (8). Dobbiamo poi considerare che il giocatore ha preso parte a 7 reti in 9 partite di campionato, solo del 2025.

Le altre scelte

Giocare contro l’Atalanta su un campo difficile potrebbe riaccendere il motore della squadra, così come il contrario. Nell’ultimo mese e mezzo la Lazio ha perso punti con chi le sta dietro in classifica e affrontare una big potrebbe sbloccare una squadra che ha pagato soprattutto un calo psicologico. Per rivitalizzare la squadra, il mister ha escogitato qualche accorgimento tattico come il 4-2-3-1, senza doppio centravanti, ma con Dele-Bashiru come trequartista. In mezzo al campo dovrebbe poi esserci il debutto titolare di Belahyane e i motivi di questa scelta sono forzati, data la squalifica di Guendouzi. Castellanos aspetterà in panchina il finale di gara, Zaccagni in questo senso risulta ancora di più una vera e propria certezza oggi, chiamato nuovamente agli straordinari.