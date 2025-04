I numeri di Lazio e Atalanta in Serie A: prevista una sfida equilibrata al Gewiss Stadium

È tutto pronto per la sfida di oggi al Gewiss Stadium, il match vedrà sfidarsi Lazio e Atalanta, due squadre che, soprattutto all’inizio del campionato, se sono mostrate al massimo della forma, ma che, nell’ultimo periodo hanno subito un importante rallentamento. Proprio per questo, la determinazione e la tensione saranno altissime oggi a Bergamo, d’altronde mancano davvero poche giornate di campionato per decidere i destini delle squadre italiane.

I numeri della sfida tra Lazio e Atalanta

Oggi la Lazio tornerà a sfidare l’Atalanta a Bergamo, dopo l’ultima sfida casalinga contro i bergamaschi, disputata il 28 dicembre scorso. Come riporta il quotidiano Il Tempo, oggi si attende una sfida bilanciata in quanto, negli ultimi anni, si è registrato un certo equilibrio fra le due squadre. Nelle ultime nove sfide fra Atalanta e Lazio in Serie A si contano 3 successi per parte e 3 pareggi. Anche l’andata all’Olimpico di qualche mese fa si era conclusa sull’1-1. Se anche il match di oggi dovesse terminare parità, si tratterebbe del secondo doppio pari stagionale fra Atalanta e Lazio nelle ultime quattro stagioni (l’ultimo nel 2021-2022).

