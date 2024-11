Funerali Flavio, oggi l'addio al tifoso della Lazio: il racconto della cerimonia

Questa mattina alle 11:00 si sono tenuti i funerali di Flavio Rosci, scomparso a soli 25 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia di Batten, una rara patologia neurodegenerativa che affligge anche suo fratello Francesco. Giovedì sera, al termine della partita contro il Como, l’allenatore Baroni aveva dedicato la vittoria proprio a Flavio, giovane tifoso della Lazio.

Alla basilica dei Santi Pietro e Paolo si è radunata una numerosa folla per partecipare alla messa. Presenti anche una delegazione degli Ultras Lazio, il figlio del presidente Lotito, Enrico, e sua madre Cristina Mezzaroma.

Caro Flavio, ci hai fatto un regalo bellissimo. Hai donato attimi della tua vita a persone che ti hanno conosciuto, apprezzato e ammirato per la tua straordinaria voglia di vivere, una vita certamente nonn semplice. E a chiunque ti abbia incontrato hai lasciato il marchio della tua tenerezza, la tua forza e la tua dolcezza. Sai Flavio, una canzone dice che certi amori regalano un'emozione per sempre, e sembra prorpio vero. L'amore che hai fatto provare a tutti noi, resterà nei nostri cuori per sempre. Tu, solo tu avrai le tu stelle come nessuno le ha.