Lazio, l'agente di Zaccagni ha parlato del rinnovo e sul rapporto col presidente Lotito

Mario Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni della Lazio, è intervenuto durante la Palermo Football Conference, svoltasi oggi nella location de La Braciera In Villa

Il presidente Lotito conosce la volontà del giocatore e la mia. Le decisioni verranno prese a breve insieme a Lotito e Fabiani, ai quali mi lega un bellissimo rapporto, perché a giugno c'è il mercato e lui è in scadenza. Non ci sono schermaglie o lotte contro la Lazio, insieme proveremo a capire qual è la scelta migliore per la Lazio