Inzaghi saluta l'Inter: l'Al-Hilal lo aspetta, il tecnico ritrova Milinkovic-Savic

Simone Inzaghi e Milinkovic-Savic di nuovo insieme, i due ex Lazio si ritrovano questa volta in terra araba all'Al-Hilal. Dopo l'ufficiale addio del tecnico piacentino all'Inter, arrivato nella giornata di oggi a seguito dell'incontro in programma con la società nerazzurra, Inzaghi volta subito pagina e decide la sua prossima destinazione.

Inzaghi e Milinković-Savić di nuovo insieme

Dopo anni di successi condivisi alla Lazio, il tecnico Simone Inzaghi e il centrocampista Sergej Milinković-Savić potrebbero presto ritrovarsi nella stessa squadra. Milinković-Savić, attualmente in forza all’Al-Hilal in Arabia Saudita, ha lasciato la Serie A nell’estate del 2023 dopo otto stagioni in biancoceleste. Sarebbe una reunion nel segno della continuità tecnica e della reciproca fiducia costruita in anni di lavoro comune.

Un nuovo ciclo per Inzaghi

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato riportate da Sky Sport e da Fabrizio Romano, il futuro di Simone Inzaghi sembrerebbe ormai già deciso: l'ex, ormai, tecnico nerazzurro è in partenza per Riad, il prossimo weekend sarà pronto a firmare il contratto con i sauditi dell'Al Hilal. L'elevato ingaggio ha convinto l'ex allenatore biancoceleste, in procinto di firmare per i prossimi tre anni, secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Dopo Pioli, Inzaghi potrebbe essere il secondo tecnico italiano ad approdare in terra saudita.