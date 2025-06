Jacopo Sardo, ex biancoceleste, torna in Italia: ecco dove giocherà

Dopo un periodo al Saarbrücken, in Germania, Jacopo Sardo, dopo aver giocato anche con la Lazio Primavera, tornerà in Italia, con il Monza.

A confermarlo è proprio la società tramite il suo profilo X.

(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Il profilo del giocatore

Jacopo Sardo, nato a Roma l'8 marzo 2005 è un centrocampista che circa un anno fa ha lasciato la Lazio Primavera dopo 2 anni di carriera, per andare a giocare nella Serie C tedesca con il Saarbrücken. Ad oggi è un nuovo giocatore del Monza, squadra retrocessa quest'anno in Serie B: Sardo ha firmato per un contratto fino al 30 giugno 2028.

Il post su X del Monza