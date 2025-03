Martinovic: "Il calcio femminile sta crescendo. Sono incredula nel vedere..."

Approdata alla Lazio Women nella finestra di mercato invernale, l'attaccante Melania Martinovic è arrivata in biancoceleste a titolo definitivo dal Napoli femminile. Con 6 presenze in biancazzurro, l'ex Como ha partecipato nella giornata di ieri, insieme a Mario Gila, Pedro e la compagna di squadra Alice Benoit, all'evento tenutosi al centro commerciale di Roma Est.

Martinovic ha inoltre rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società, di seguito le sue parole.

Come mi trovo ad avere un riconoscimento cosi grande anche avendo vicino calciatori come Pedro qui oggi per tutto il lavoro che è stato fatto nell'universo del calcio femminile? Se penso da dove sono partita penso di essere incredula a vedere dove sono arrivata oggi. Ma questo è un sintomo del fatto che il calcio femminile sta crescendo e sono contenta, continuiamo cosi.