Verso Roma-Lazio: ecco la data degli allenamenti a porte aperte

Domenica la Lazio disputerà il primo derby della stagione, con un ritorno alle ore 20:45, nell’emozionante scenario dello stadio Olimpico di Roma che sarà sede giallorossa in occasione di questa prima stracittadina di andata. La sfida vedrà scontrarsi due formazioni diverse e reduci da due percorsi quasi opposti in campionato: la Lazio di Baroni, una squadra rinata, valorizzata in ogni suo elemento, sempre più consolidata e partita al massimo quest’anno, in piena posizione Champions; al contrario della Roma che, invece, dopo gli esoneri di De Rossi e successivamente di Jurić, prova a rialzarsi da mesi negativi e sconfortanti sul campo ed emotivamente assieme all’esperta figura di mister Ranieri.

La Lazio e gli allenamenti a porte aperte: fissata la data

Il derby è alle porte e, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Lazio darà presto occasione ai propri tifosi di fare visita agli allenamenti di Formello (come accaduto per il derby di Coppa Italia dello scorso gennaio). La squadra è desiderosa di sentire vicini i tifosi in un momento così decisivo della stagione, di respirare lazialità e di percepirne il calore e l’affetto. Il ds Fabiani aveva preannunciato questa volontà ai microfoni di Lazio Style Radio martedì e, anche se la decisione non è ancora stata ufficializzata dalla società, con ogni probabilità gli allenamenti a porte aperte si terranno nella giornata di sabato 4 gennaio. Potrebbe non essere un caso la scelta dell’ultimo giorno di preparazione, quello della vigilia, in modo da rendere forte e carico l’ambiente biancoceleste, compattando squadra e calciatori.

La ripresa degli allenamenti

Intanto, ieri la squadra ha ricominciato a lavorare dopo due giorni di riposo concessi dal mister biancoceleste. Risultati assenti cinque giocatori infortunati tra cui Vecino, Noslin, Pedro, Lazzari e Patric. Questi ultimi due dovrebbero riprendersi in vista della stracittadina e già da oggi potrebbero tornare il gruppo per la consueta sessione di allenamenti. Anche Rovella è rimasto ai box ma per motivi precauzionali. La squadra darà il massimo per assicurare un numero maggiore di elementi in panchina per una partita così importante.