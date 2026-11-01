Women Live | Serie A, Inter-Lazio 1-0: autogol di Consolini

La Lazio Women di mister Grassadonia sarà ospitata in questo lunch match delle ore 12:30 dall'Inter per la quinta giornata di campionato. Le biancocelesti sono ancora a secco di vittorie in questo inizio di stagione. Diverso l'avvio stagionale delle nerazzurre: la squadra di Sassarini è attualmente terza in classifica e a caccia di un nuovo successo per agganciare la vetta della classifica.

Inter e Lazio si sono già affrontate nella fase a gironi di Serie A Women’s Cup all'Arena Civica, in cui le padrone di casa ebbero la meglio per un netto 3-1.

Le formazioni ufficiali

INTER (4-4-2): Runarsdottir; Andres, Santi, Bugeja, Robustellini, Garcia, Tomasevic, Payne, Milinkovic, Raphino, Cambiaghi. A disp.: Forcinella, Belli, Kullberg, Van Diemen, Vilhajalmsdottir, Polli, Glionna, Detruyer, Giudici, Bressan. All.: David Sassarini

LAZIO (3-5-2): Mukasa; Consolini, Roddar, Connolly, Camacho, Portales, Zanoli, Castiello, Sciabica, Zannini, Visentin. A disp.: Cetinja, Freeman, Masu, Martin, Le Mouël, Longobardi, Goldoni, Ngueleu. All.: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Marco Zini (sez. Udine)

Assistenti: Dario Testaì - Andrea Recupero

IV ufficiale: Costanzo Cafaro

Operatore F.V.S.: Angelo Macchia

Il live del match tra Inter e Lazio

