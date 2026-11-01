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Women Live | Serie A, Inter-Lazio 1-0: autogol di Consolini

Tutto pronto per la quinta giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Inter e Lazio

Ginevra Sforza /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Tutto pronto per la quinta giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Inter e Lazio

Ginevra Sforza /

La Lazio Women di mister Grassadonia sarà ospitata in questo lunch match delle ore 12:30 dall'Inter per la quinta giornata di campionato. Le biancocelesti sono ancora a secco di vittorie in questo inizio di stagione. Diverso l'avvio stagionale delle nerazzurre: la squadra di Sassarini è attualmente terza in classifica e a caccia di un nuovo successo per agganciare la vetta della classifica.

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Inter e Lazio si sono già affrontate nella fase a gironi di Serie A Women’s Cup all'Arena Civica, in cui le padrone di casa ebbero la meglio per un netto 3-1.

Le formazioni ufficiali

INTER (4-4-2): Runarsdottir; Andres, Santi, Bugeja, Robustellini, Garcia, Tomasevic, Payne, Milinkovic, Raphino, Cambiaghi. A disp.: Forcinella, Belli, Kullberg, Van Diemen, Vilhajalmsdottir, Polli, Glionna, Detruyer, Giudici, Bressan. All.: David Sassarini

LAZIO (3-5-2): Mukasa; Consolini, Roddar, Connolly, Camacho, Portales, Zanoli, Castiello, Sciabica, Zannini, Visentin. A disp.: Cetinja, Freeman, Masu, Martin,  Le Mouël, Longobardi, Goldoni, Ngueleu. All.: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Marco Zini (sez. Udine)

Assistenti: Dario Testaì - Andrea Recupero

IV ufficiale: Costanzo Cafaro

Operatore F.V.S.: Angelo Macchia

Il live del match tra Inter e Lazio
 

  • goal
    21'
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    Gol dell'Inter, autogol di Consolini

    Inter in vantaggio: stop di Cambiaghi che serve in area Raphino, ma il rinvio maldestro di Consolini termina direttamente in porta. Autogol del difensore laziale

     

  • whistle
    20'
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    Spunto di Payne

    Diagonale di Payne, Mukasa interviene e nega l'occasione

  • match_started
    13'
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    Sciabica risponde a Bugeja

    Conclusione verso la porta di Sciabica, di poco fuori

  • match_started
    4'
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    Inter a un passo dal vantaggio

    Rafino sfiora il gol

  • match_started
    1'
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    Inizia la il match

    Al via alla sfida!

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