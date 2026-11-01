Cataldi in panchina, Belahyane convince: le scelte della Lazio

Dele-Bashiru è il primo cambio in corsa; Rovella e Marusic puntano il Napoli, Gudmundsson attende la sosta.

Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball
Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Cataldi resta in panchina e attende il debutto: lo smalto di Belahyane in regia lo tiene fuori.

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Belahyane davanti a Cataldi in regia

Il centrocampista è ormai ristabilito ed è a disposizione dal 12 settembre, come riferisce Il Messaggero.

Frattesi e Taylor, incursioni per gli esterni

Gli esterni d’attacco beneficeranno delle incursioni di Frattesi e Taylor, corridori instancabili. Dele-Bashiru è il primo cambio in corsa.

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