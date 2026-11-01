Lazio-Cagliari, i convocati: out Marusic, Rovella e Gudmundsson, presenti i fratelli Bordon
La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno di Serie A contro il Cagliari
Gattuso - Fraioli
Di seguito i giocatori convocati dal tecnico biancoceleste in occasione della gara contro la formazione guidata da Fabio Pisacane.
La lista dei convocati
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Zaccagni.