Lazio-Cagliari, i convocati: out Marusic, Rovella e Gudmundsson, presenti i fratelli Bordon

La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno di Serie A contro il Cagliari

Ginevra Sforza /
Gattuso
Gattuso - Fraioli

Di seguito i giocatori convocati dal tecnico biancoceleste in occasione della gara contro la formazione guidata da Fabio Pisacane.

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La lista dei convocati 

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti; 

Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Tavares;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Zaccagni.

 

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