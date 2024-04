Lazio-Salernitana | I convocati ufficiali di Mister Tudor

Quasi ormai tutto pronto per Lazio - Salernitana di questa sera, in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sfida che i biancocelesti sono chiamati a vincere per evitare scenari che è meglio non menzionare. Come si è evinto ieri dal comunicato della Lazio, questa sera saranno tanti gli assenti per infortunio.

La S.S. Lazio attraverso i propri canali ufficiali ha da poco diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida di questa sera contro la Salernitana, tra gli assenti si annoverano oltre ai lungodegenti Provedel e Zaccagni anche: Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi e Immobile. L'allenatore croato ha deciso comunque, nonostante le tante defezioni, di non convocare qualche giovane Primavera, eccezion fatta per il portiere Renzetti.

La lista dei convocati biancocelesti:

Il tecnico biancoceleste Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Salernitana (ore 20:45) allo Stadio Olimpico di Roma. Portieri: Mandas, Renzetti, Sepe; Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric; Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino; Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Isaksen, Pedro.

La lista dei convocati della Salernitana:

Al termine della seduta di rifinitura il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara tra Lazio e Salernitana. PORTIERI: Allocca, Costil, Fiorillo, Ochoa; DIFENSORI: Boateng, Bradaric, Fazio, Gyomber, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Pierozzi, Pirola, Sambia, Zanoli; CENTROCAMPISTI: Candreva, Coulibaly, Gomis, Legowski, Maggiore, Martegani, Vignato; ATTACCANTI: Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.

Le Probabili Formazioni

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

Allenatore: Igor Tudor

Diffidati: Pedro

SALERNITANA (4-4-1-1): Costi; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Tchaouna, Coulibaly, Maggiore, Vignato; Candreva; Simy.

Allenatore: Stefano Colantuono

Diffidati: Candreva, Coulibaly, Gyomber, Pierozzi, Pirola

Indisponibili: Kastanos, Basic

ARBITRO

Luca Zufferli della sezione di Udine

Assistenti: Berti – Del Giovane

IV uomo: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

VAR: Daniele Paterna

AVAR: Gianluca Aureliano