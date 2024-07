Stadio Flaminio, fissato l'incontro tra Lotito e Gualtieri: le date

Mercoledì scorso la Lazio ha compito i primi passi significativi riguardo la questione dello Stadio Flaminio: il presidente Lotito ha scritto una PEC al sindaco di Roma, Gualtieri, per richiedere un incontro in cui presentare il progetto di riqualificazione dell'impianto.

Depositphotos

Incontro Lotito-Gualtieri: ecco quando si terrà

Come riportato dal quotidiano online romano La Capitale, questa mattina è stata fissata la data del meeting che si terrà in Campidoglio tra Lotito e Gualtieri: l'incontro avverrà lunedì 8 luglio.

Stadio Flaminio, il solito problema dei parcheggi

Nel documento, Lotito ha espresso l'interesse per la ristrutturazione dello Stadio Flaminio, in disuso da 13 anni, nel pieno rispetto delle normative e dei vincoli vigenti. Come spiegato da Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica, resta da verificare se il nuovo progetto riuscirà a superare tutti i nodi che rendono la riqualifica del Flaminio così complessa. Il problema principale riguarda i parcheggi, che non possono essere sotterranei poiché nel 2008 fu scoperta, dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, una necropoli al di sotto dell'impianto. Sarà quindi necessario trovare un'alternativa, ma ciò che conta è che lunedì Lotito e Gualtieri discuteranno tutti i temi necessari per valutare la fattibilità dei lavori.

Ai tifosi biancocelesti non resta che attendere con trepidazione, ma sembra che qualcosa (finalmente) si stia muovendo.