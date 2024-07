La campagna acquisti entra nel vivo. Ripercorriamo il terzo mercato dell'era Lotito

Sono ore importanti per la nuova Lazio di Marco Baroni, con l'organico a disposizione del nuovo tecnico che nelle ultime ore ho preso forma grazie a diverse ufficialità: dopo l’annuncio di Tijjani Noslin arrivato ieri, la mattinata è stata scandita dal comunicato legato all’operazione Tchaouna, seguito dal tesseramento in biancoceleste di Cristobal Munoz Lopez, proveniente dal Barcellona. Per una squadra che continua a prendere forma in vista della stagione 2024-2025, proseguiamo il nostro viaggio ripercorrendo le varie campagne acquisti dall'arrivo di Lotito alla presidenza biancoceleste, analizzando oggi il mercato realizzato per la stagione 2006-2007, per il secondo anno di Delio Rossi a Roma, nona stagione in cui la Lazio termino il proprio campionato al terzo posto in classifica. Fu una stagione importante sotto diversi punti di vista, anche per i risultati importanti ottenuti: indelebile il 3-0 inflitto alla Roma, con Ledesma, Oddo e Mutarelli sul tabellino dei marcatori.

I movimenti

La sessione estiva vide arrivare a Roma proprio il centrocampista ex Lecce, con Ledesma che vestì il biancoceleste fino al 2015, legando il proprio nome alla conquista di due edizioni dei Coppa Italia, e alla Supercoppa di Pechino conquistata ai danni dell’Inter di Mourinho. Da svincolato arrivò anche Massimo Mutarelli, che si aggiunse ad una serie di rinforzi sbarcati a Roma in estate: oltre ai riscatti di Cribari e Mauri, arrivò in prestito Pasquale Foggia, con Stephen Makinwa che fu invece l’innesto scelto per l’attacco. Per una Lazio che perse in estate profili di esperienza come Paolo Di Canio e Ousmane Dabo, con il francese che dopo meno di due anni tra le fila del Manchester City fece poi ritorno a Roma, diversi furono i movimenti a gennaio. Arriva a Roma Luis Jimènez, proveniente dalla Ternana, ma a lasciare la capitale è Massimo Oddo: fresco campione del mondo con l’Italia di Marcello Lippi, il calciatore abruzzese passa al Milan di Carlo Ancelotti.

I risultati

Diciotto vittorie, undici pareggi e nove sconfitte per la Lazio di Delio Rossi, che vedrà nel tandem offensivo composto da Tommaso Rocchi e Goran Pandev le sue migliori fonti di gol: sedici centri per l’attaccante ex Empoli; undici per il futuro campione d’Europa con la casacca nerazzurra. Da ricordare indubbiamente fu la striscia di vittorie arrivata tra febbraio e aprile, che vide i biancocelesti imporsi contro Torino, Cagliari, Catania, Sampdoria, Reggina, Empoli, Udinese e Messina, per una Lazio che riuscì a portare a casa otto vittorie consecutive in campionato. Deludente invece quanto offerto in Coppa Italia, per un cammino iniziato con i successi ai danni di Rende e Monza, culminato nella sconfitta ai supplementari contro il Messina, dove la doppietta di Di Napoli condannò i biancocelesti all’eliminazione al terzo turno.