AURONZO DAY 10 | Seduta mattutina: si rivedono Patric e Cancellieri

Ultima doppia seduta del ritiro per la Lazio. Al via l'allenamento mattutino, poi il secondo appuntamento di giornata è come di consueto alle 17,30. Domani poi andrà in scena l'ultima amichevole di Auronzo di Cadore, quella in programma contro la Triestina.

INIZIA L'ALLENAMENTO MATTUTINO

I portieri, primi ad arrivare in campo, sono al completo: Provedel, Mandas, Renzetti e Furlanetto lavorano agli ordini di mister Viotti.

Dopo la palestra, anche i calciatori fanno il loro ingresso sul rettangolo verde: in gruppo anche Zaccagni, Hysaj e Castrovilli, con Patric e Cancellieri che si rivedono con i compagni dopo aver abbandonato anzitempo l'allenamento di giovedì mattina. Ancora out Dele-Bashiru, Tavares e Cataldi, oltre a Gila.

Dopo il riscaldamento iniziale Baroni divide la squadra in due gruppi, partitella a campo ridotto da una parte e lavoro sul possesso palla dall'altra.